Открыта "горячая линия" по борьбе с дезинформацией после запрета Telegram

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор создал "горячую линию" для борьбы с ложной информацией в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram, сообщает ведомство.

Как отмечает Роскомнадзор, в связи с исполнением им судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов.

"С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал "горячую линию" для получения сообщений о подобных фактах", — говорится в сообщении.

Электронный адрес "горячей линии" — Hotlinerkn@rkn.gov.ru