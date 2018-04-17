Евгений Маргулис подарил микрофон участнице проекта "Ты супер!"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рок-музыкант Евгений Маргулис посетил четвертьфинал вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы поддержать участницу Кристину Фирсову.

Восемнадцатилетняя Кристина попала в приемную семью, когда ей было два года. Уже девять лет она занимается русскими народными танцами.

Узнав, что любимая передача Кристины — "Квартирник НТВ у Маргулиса", рок-музыкант сам вышел на сцену и подарил ей свой микрофон.

"Я не так глубоко копаю, как достопочтенное жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, все делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьезными судьями — я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошел, а тебе это удалось!" — оценил Маргулис выступление Кристины.

Следующий выпуск проекта "Ты супер!" покажут в эфире НТВ 21 апреля.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.