В Кремле надеются, что "россияне не пострадают" из-за ситуации с Telegram

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что из-за ситуации вокруг мессенджера Telegram никто не будет страдать — ни другие мессенджеры и сервисы, ни россияне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, — (чтобы) это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете", — сказал Песков отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что в результате противостояния мессенджера и Роскомнадзора могут пострадать "много граждан, которые к этой ситуации никакого отношения не имеют".