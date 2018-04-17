Бабич ждет объяснений от Венедиктова после заявлений о химоружии в Шиханах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ПФО, экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич сообщил, что ждет объяснений от главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова после его заявления о хранении химоружия в Шиханах.

Ранее газета Times сообщила, что британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в городе Шиханы Саратовской области. Бабич заявил, что химоружие в Шиханах никогда не хранилось, отметив, что это известно международным экспертам и ОЗХО. Венедиктов со ссылкой на постановление правительства РФ №1420 от декабря 2012 года заявил, что химоружие в Шиханах хранилось.

"Я читал заявления главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о якобы госзаказе на хранение химоружия в Шиханах, который прописан в этом постановлении. Сначала он, ссылаясь на некий саратовский сайт, поразглагольствовал в стиле "вот ведь власть у нас какая, опять народ дурят!", а потом пообещал, что внимательно изучит этот документ. Но время прошло, а мы все ждем, что он сделает какие-то публичные заявления на этот счет", — заявил Бабич в интервью РИА Новости.

По его словам, постановление РФ №1420 от 27 декабря 2012 года включило объекты Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИОХТ), расположенные в пяти регионах страны, в том числе Шиханах Саратовской области, в перечень объектов, на которых должна произойти физическая ликвидация зданий и сооружений и уничтожение последствий их деятельности. Речи о хранении там химического оружия быть не могло, потому что его там не было, отметил экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению.

"С 30 марта 1998 года по 8 июня того же года международные инспекторы организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели 100-процентную инвентаризацию всех российских объектов химического оружия. В результате этой инвентаризации полностью была подтверждена предоставленная Россией в ОЗХО информация по всем объектам, на которых имелось химическое оружие и все семь объектов хранения химического оружия были взяты под международный контроль. Объект в Шиханах – на тот момент ГИТОС – в этот перечень не вошел, так как инспекция ОЗХО не нашла на этом объекте никаких следов химического оружия – ни следов их разработки, ни следов производства, ни следов хранения", — подчеркнул Бабич.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Полный текст интервью с Михаилом Бабичем читайте на сайте Ria.ru >>