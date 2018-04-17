МВД предложило освободить украинцев и белорусов от экзамена по русскому

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. МВД РФ предлагает освободить граждан Украины и Белоруссии от сдачи экзамена по русскому языку при получении российского гражданства, уже разработан соответствующий законопроект, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

Во вторник прошло специальное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека "Собирание соотечественников во благо России" с участием Кирилловой.

"Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение звания носителя русского языка. Считаем, что эта инициатива – она у нас уже оформлена в качестве законопроекта – будет двигаться", — сказала Кириллова.