Спецкомиссия оценит готовность к открытию автоподхода к мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Правительство Крыма на заседании во вторник приняло решение создать комиссию, которая оценит готовность к открытию в рабочем режиме автомобильного движения на подходе к мосту через Керченский пролив.

Возглавил комиссию начальник службы автомобильных дорог республики Никита Гаранин.

"Подготовка данного документа (о создании комиссии — ред.) обусловлена необходимостью открытия рабочего движения транзитного транспорта на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив, которое запланировано на май месяц", — сказал Гаранин.

По его словам, комиссия определит строительную готовность объекта и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

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