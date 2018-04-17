Москалькова попросила Совфед помочь в организации экстрадиции Ярошенко

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Совет Федерации обратиться к США для передачи осужденного там россиянина Константина Ярошенко в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

"Я просила бы вас поддержать меня и попросить о передаче Ярошенко, который осужден к 20 годам лишения свободы, более 10 лет содержится (в тюрьме)… для дальнейшего отбывания (наказания) в России", — сказала Москалькова во вторник на расширенном заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Омбудсмен отметила, что Ярошенко за прошедшие 10 лет тюремного срока стал больным человеком. Москалькова рассказала СФ о жестких условиях содержания Ярошенко в американской тюрьме. По ее словам, Ярошенко предоставляют очень скудное питание, ему практически запретили свидания с родственниками, у него умерла мать. По мнению уполномоченного, это также вопрос национальной гордости России.

Ранее Москалькова направила обращение президенту США Дональду Трампу о помиловании летчика. Позднее она сообщала, что в полученном ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном ей по поручению Трампа 8 марта, сказано, что "законный приговор целиком основывался на представленных доказательствах" и "американские власти соблюдают своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью".

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.