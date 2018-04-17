Перепутанные в роддоме жительницы Челябинска получат по миллиону рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Суд во вторник взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждой из двух жительниц Челябинска, которых 30 лет назад перепутали в роддоме и которые воспитывались у неродных матерей, сообщила РИА Новости консультант Центрального районного суда города Наталья Прохорова.
"Во вторник в судебном заседании были рассмотрены данные иски. Суд вынес решение взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждого истца – Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой", — сказала Прохорова.
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней, уточнила она.
Под данным райсуда, 23 августа 2017 года Центральным районным судом Челябинска вынесено решение по иску Зои Тугановой, которая как родную воспитывала Екатерину Туганову, к вышеперечисленным ответчикам о компенсации морального вреда. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей, решение вступило в законную силу.
Ранее Екатерина Туганова написала на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что настоящая дочь Зои Тугановой Люция выросла в Башкирии у ее биологических родителей. По словам Екатерины, Люция попала в "сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени, даже с высоким", но затем "все стало рушиться": появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. Она отмечала, что в итоге ее биологический отец попал в тюрьму, а на мать "обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".