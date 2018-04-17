Работы по благоустройству московского метро выполнены на 60%

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Работы по благоустройству на территориях и объектах метро Москвы выполнены на 60%, сообщил замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Она рассказал, что еще предстоит провести уборку территории всех 17 действующих электродепо, очистить и окрасить 230 киосков вентиляционных шахт и убрать налет от горюче-смазочных материалов со шпал.

"Сейчас работы по благоустройству на территориях и объектах метро завершены более чем на 60%", — сказал Дощатов, слова которого приводятся в пресс-релизе московского метро.

В пресс-службе метро напомнили, что с начала апреля в подземке начались работы по подготовке станций и инфраструктуры к работе в летний период.

Уборку на станциях проводят преимущественно по ночам, чтобы не мешать пассажирам. Уже в порядок приведены более 110 станций.

Также в метро снимают вторые вестибюльные двери, чтобы свежий воздух попадал на станцию не только благодаря системе вентиляции, но и при входе пассажиров. На данный момент уже из 3801 двери демонтировали 3354. Все двери снова вернут на место с наступлением холодов.

В пресс-службе напомнили, что 14 апреля в рамках общегородского субботника были вымыты 700 светильников на станциях, прошла уборка на территории 330 гектаров, а также в служебных помещениях.

"Сотрудники метрополитена приложили максимум усилий, чтобы не допустить подтопление на станциях и в тоннелях, когда наступила весна и начал таять снег", — рассказали в пресс-службе.

Для этого из водосточных желобов и труб убрали лед, вывезли снег с территории метро и проверили коммуникации. Течи, возникающие в тоннелях из-за грунтовых вод, устраняются оперативно, подчеркнули в метро.