КС разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от армии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Конституционный суд РФ во вторник разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
4.1%Преимущественно по призыву
47.3%Преимущественно на контрактной основе
39.9%Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву
8.7%Призывников и контрактников в армии должно быть поровну
"Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ", — говорится в материалах суда.