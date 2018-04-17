КС разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от армии

Призывники перед отправкой к месту службы. Архивное фото

Призывники перед отправкой к месту службы. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Конституционный суд РФ во вторник разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как, по вашему мнению, необходимо комплектовать российскую армию? Преимущественно по призыву

Преимущественно на контрактной основе

Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву

Призывников и контрактников в армии должно быть поровну Результаты 4.1% Преимущественно по призыву

47.3% Преимущественно на контрактной основе

39.9% Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву

8.7% Призывников и контрактников в армии должно быть поровну Все опросы Голосовать

КС признал несоответствующим Конституции РФ подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

"Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ", — говорится в материалах суда.