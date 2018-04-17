Власти Якутии поручили Госпожнадзору выплатить долги по зарплате

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр — РИА Новости. Власти Якутии поручили Госпожнадзору республики выплатить пожарным микрорайона Кангалассы, объявившим в понедельник голодовку в знак протеста против низких зарплат и нехватки спецодежды, задолженность за переработку, а также решить проблему с обмундированием, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Государственной противопожарной службе Якутии поручено произвести расчеты по задолженности за переработку и на полное обмундирование личных составов всех подразделений в республике", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на руководителя республиканского Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Зайцева уточняется, что на встрече с коллективом пожарной части в Кангалассах предложено заключить протокол по поэтапному разрешению проблем.

"Основные из них — доукомплектование работников специальной одеждой и обувью, а также заработная плата. Наиболее остро стоит вопрос погашения задолженности по зарплате за сокращенное рабочее время", — цитирует пресс-служба Зайцева.

В декабре 2016 года в этой пожарной части установлен четвертый класс опасности и перечень льгот: сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов, доплата за вредность, дополнительные дни отпуска. На сегодня остается задолженность за переработку в результате сокращения рабочего времени за фактически отработанный период.

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин поручил рассчитать объем задолженности для внесения заявки в региональный минфин. Начальник противопожарной службы республики Николай Иванов сообщил, что "необходимо найти 113 миллионов рублей, которых у ведомства нет".

"Также принято решение о создании правительственной комиссии в целях инвентаризации системных проблем в подразделениях и проведения служебной проверки в отношении руководства Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия)", — сообщает пресс-служба. Комиссия будет работать месяц.

Как сообщалось, свою проверку проводит прокуратура Якутии, в понедельник, после встречи с межведомственной правительственной рабочей группой, пожарные вернулись к работе.

МЧС в понедельник сообщило, что данная пожарная часть содержится из бюджета Якутии и относится к республиканской государственной противопожарной службе.

По данным властей, здесь работают более 20 человек, средняя заработная плата составляет 30-35 тысяч рублей. За 5 лет сотрудники части были задействованы на 12 пожарах и возгораниях, за прошлый год на территории поселка произошло 2 пожара. Нагрузка пожарной части в Кангалассах значительно меньше, чем в Якутске или других крупных населенных пунктах республики.