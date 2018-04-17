Пользователи соцсетей впервые выбрали имя дальневосточному леопарду

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Россияне в соцсетях выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда, которая живет в приморском нацпарке "Земля леопарда", теперь ее зовут Тайга, сообщает учреждение.

В преддверие шестилетия "Земли леопарда" — в начале апреля 2018 года — в группах нацпарка в социальных сетях была запущена акция по выбору имени для одной из самок дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Пользователям было предложено назвать свой вариант, а затем принять участие в голосовании за одно из пяти имен — самых популярных среди названных. В финал вышли имена Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда.

"Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Уже в первые дни имя Тайга вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов – это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. С отрывом более чем в 100 голосов второе место заняло имя "Весна", — говорится в сообщении.

Тайга стала первым дальневосточным леопардом, имя для которого выбирали пользователи социальных сетей.

Тайга — молодая самка, живущая на юге "Земли леопарда". Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а значит сейчас ей около четырех-пяти лет. По данным фотомониторинга, она еще не рожала котят.