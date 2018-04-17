В метро расклеили около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 2,7 тысячи информационных наклеек с просьбой к пассажирам уступать место беременным женщинам разместили в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам" появились в 386 поездах метро", — рассказал Ликсутов.

Наклейки размером 20 на 15 сантиметров разместили в вагонах над дверями и рядом с линейной схемой метро, чтобы их увидели как можно больше пассажиров. "Поезда с такими стикерами ходят по всем линиям московского метро", — добавил глава департамента.

Как отметили в департаменте транспорта, размещение стикеров в подвижном составе — продолжение кампании по повышению социальной ответственности пассажиров, особенно по отношению к будущим мамам.

Ранее на стойках "Живое общение" пассажиркам раздали 1,6 тысячи значков с надписью: "Спасибо, что уступили место будущей маме".