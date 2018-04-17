Число посетителей парка "Зарядье" в выходные увеличилось в 2,5 раза

Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Число посетителей столичного парка "Зарядье" в выходные дни увеличилось в 2,5 раза, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С приходом весны количество посетителей "Зарядья" увеличилось в два раза в будние дни и в два с половиной — в выходные, сообщил директор парка Павел Трехлеб", — говорится в сообщении.

По словам Трехлеба, зимой в выходные парк "Зарядье" посещали в среднем 33 тысячи человек. "Сегодня мы можем говорить уже о 80 тысячах", — уточнил он.

Согласно сообщению, ежедневно "Зарядье" посещают около 12 тысяч человек, а в зимние дни в парк приходили около шести тысяч человек.