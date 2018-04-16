Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon из-за того, что их начал использовать мессенджер Telegram для обхода блокировки. Об этом сообщает RT.

"У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram", — заявил Жаров.

По его словам, третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру.

Ранее на отсутствие доступа к Telegram также пожаловались жители Белоруссии.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Мессенджер должен быть заблокирован в течение суток. Роскомнадзор начал также юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.