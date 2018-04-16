Москалькова за год помогла в защите трудовых прав 13 тысячам граждан

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Помощь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в защите трудовых прав получили в 2017 году более 13 тысяч граждан, в том числе для 12,5 тысяч работников удалось добиться погашения задолженности по зарплате, говорится в докладе омбудсмена, опубликованном в понедельник на сайте "Российской газеты".

"По результатам рассмотрения коллективных и индивидуальных жалоб в области трудовых правоотношений, уполномоченным оказано содействие в защите трудовых прав более чем 13,4 тыс. граждан, в том числе, по 37 жалобам удалось добиться ликвидации задолженности по заработной плате для 12,5 тыс. работников", — говорится в докладе Москальковой.

В частности отмечено, что были выплачены задолженности по зарплатам строителям космодрома "Восточный", работникам ПАО "Сибнефтегеофизика" в Новосибирской области, ГК "Кингкоул" в Ростовской области, ООО "БТС-Гидрострой" в Республике Северная Осетия — Алания, ООО "БТС-Гидрострой" в Москве, ООО "Заречный", ЗАО "Трест СЗССМ" в Санкт-Петербурге.