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Общество

Студентам, обучающимся за рубежом, помогут трудоустроиться в России

17:4216.04.2018
(обновлено: 14:39 17.04.2018)
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© РИА Новости / Вячеслав КоротихинСтуденты одного из вузов. Архивное фотоСтуденты одного из вузов. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Коротихин

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в возвращении студентов-соотечественников, обучающихся за рубежом, рассказали эксперты, представляя проект "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Их готовы перевести в российские университеты и помочь с трудоустройством.

Студенты
© Fotolia / lenets_tan
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Новый проект связан во многом с запуском в 2017 году в России масштабной программы по развитию цифровой экономики, заявила начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко. Одним из важных направлений программы является подготовка кадров.

"Проект "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" станет, наверное, первым шагом по созданию экосистемы для цифровой экономики нашей страны. Как мы знаем, внутренняя политика в ряде стран и в Европе, в частности, все чаще носит ярко выраженный антироссийский характер. Мы вынуждены отметить негативное влияние русофобских настроений на деятельность наших соотечественников, которые целенаправленно сужают им возможности для самореализации", — сказала представитель Россотрудничества.

По словам декана факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардаряна, университет намерен создать полноценную структуру для россиян, обучающихся в Великобритании. "Мы считаем необходимым уже сейчас создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы они могли вернуться на родину", — отметил он.

Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
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Он пояснил, что студенты бакалавриата могут перевестись на факультет управления и политики МГИМО, и уточнил, что в качестве образования учащиеся точно не потеряют. Для тех, кто не очень хорошо владеет русским языком, есть англоязычные программы, добавил декан.

Весь процесс перевода в российский вуз будет сделан максимально удобно, без бюрократической волокиты для студентов.

Россия заинтересована в возвращении талантливых ребят на родину, подчеркнул Сардарян.

Руководитель всероссийского сообщества "Преактум", заместитель председателя по вопросам предпринимательства Российской ассоциации студентов по развитию науки и образованию Олег Мансуров, в свою очередь, отметил, что проблем с трудоустройством в России у студентов и выпускников не будет.

"В нашем случае спрос превышает предложение. Много вакансий по тем направлениям, которые связаны с цифровой трансформацией, в сфере больших данных, искусственного интеллекта и других технологических платформ. Порядка 120 тысяч разработчиков нам требуется для экономики ежегодно", — сказал Мансуров.

К каждому студенту и квалифицированному специалисту будет индивидуальный подход для выстраивания карьерной траектории в России, подчеркнула Евко.

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Общество
Комментарии
17 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Мельников
Я против! Не хватало этих шпионов у нас! Пускай там и работают, где учились и у кого учились! Гнать их из России поганой метлой! И родителей вместе с ними.
20:06
16.04.2018
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Альберт Сидоров
у меня знакомая программист в сша работает закончила пмм вгу на вопрос нет ли желания вернуться она ответила я что дура так что и не мечтайте
20:23
16.04.2018
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