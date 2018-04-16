В Волоколамске подали восемь исков с требованием закрыть полигон "Ядрово"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Волоколамска подали уже восемь исков с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"В Волоколамский суд Московской области за последний период поступило восемь исковых заявлений от граждан Волоколамского района к ООО "Ядрово". Все они приняты к производству", — сказала она.

По ее словам, 18 апреля суд рассмотрит один из исков.

Осипова уточнила, что в исках жители города требуют прекращения деятельности по сбору и транспортированию отходов. "Также они требуют закрытия полигона, устранения допущенных нарушений прав на окружающую среду и санитарно-экологическую безопасность", — отметила она.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона "Ядрово".