Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество при спасении людей

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев вручил ведомственные и государственные награды полицейским, проявившим мужество при спасении людей.

"Служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией. Готовых рисковать собой ради других. Подтверждение тому — проявленные вами профессионализм и самоотверженность. Даже в свободное от службы время многие из вас не смогли пройти мимо чужой беды. Это позволило избежать трагедии, непоправимых последствий для самого пострадавшего, его семьи, родных и близких", — сказал Колокольцев на проходившей в здании ведомства церемонии награждения.

Он отметил, что подобные поступки заслуживают общественного признания и вызывают уважение. По его словам, возложенные на МВД задачи выполняются в условиях новых вызовов и угроз безопасности, что требует от личного состава умения быстро принимать верные решения. "Вы убедительно доказали, что в полной мере обладаете этими качествами", — сказал министр.

Он также отметил, что 2018 год является знаковым для органов внутренних дел. "Совсем скоро российская полиция будет отмечать свое 300-летие", — сказал Колокольцев.

В этом году на мероприятие были приглашены 16 полицейских, совершивших героические поступки, из 14 регионов РФ. Они задерживали вооруженных преступников, вытаскивали из воды утопающих, выносили детей из огня, приходили на выручку упавшим на рельсы. Шестерым участникам церемонии вручены государственные награды — медали "За спасение погибавших", остальным — ведомственные медали "За смелость во имя спасения" и "За доблесть в службе".