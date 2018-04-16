В правительстве назвали главные направления развития цифровой сферы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Накопление больших объемов данных, интернет вещей и возрастающее значение носимых устройств являются сейчас тремя основными глобальными трендами цифровой трансформации, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов в ходе международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".
Второй важный тренд — это интернет вещей. "К середине следующего десятилетия каждый житель Земли будет взаимодействовать с этой новой сферой каждые 18 секунд в день, почти 5 тысяч раз в день. Это будет производить как колоссальный объем трафика, так и колоссальный объем данных. Специалисты считают, что около 20% данных, которые будут накапливаться, будет генерировать интернет вещей", — рассказал Акимов.
Акимов добавил, что на устройствах сегодня хранится колоссальный объем данных. "Вот если подводить коротко итоги, на самом деле цифровая трансформация — это революция данных, и надо очень четко понимать, что с этим сделать", — заключил он.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".