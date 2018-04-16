В правительстве назвали главные направления развития цифровой сферы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Накопление больших объемов данных, интернет вещей и возрастающее значение носимых устройств являются сейчас тремя основными глобальными трендами цифровой трансформации, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов в ходе международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

"Как представляются тренды? Я бы разделил их на три большие группы, это моя экспертная точка зрения… Итак, первый тренд — накопление данных. Мы не перешагнули в отношении баз данных зетабайтовый объем, это триллион гегабайт, но перешагнем его к 2021 году. Это будет значить, что объем хранимых данных в ЦОДах увеличится почти в пять раз, хотя он сейчас составляет колоссальный объем. Большинство этого прироста, 60%, придется на хранение неструктурированных данных", — сказал он.

Второй важный тренд — это интернет вещей. "К середине следующего десятилетия каждый житель Земли будет взаимодействовать с этой новой сферой каждые 18 секунд в день, почти 5 тысяч раз в день. Это будет производить как колоссальный объем трафика, так и колоссальный объем данных. Специалисты считают, что около 20% данных, которые будут накапливаться, будет генерировать интернет вещей", — рассказал Акимов.

Еще один важный тренд — мобильность. К нему первый замруководителя аппарата кабмина отнес "все, что связано с миром мобильных, носимых устройств, не имеющих проводного соединения с глобальной сетью". "Объем данных, хранящийся на этих устройствах, будет в 4,5 раза выше, чем объем данных, хранящийся в ЦОДах. Благодаря интернету вещей общий объем данных, создаваемый устройствами, к середине следующего десятилетия достигнет около 900 зетабайт. Не все они, конечно, будут храниться, это поток, а храниться будет, конечно, меньшая часть", — пояснил он.

Акимов добавил, что на устройствах сегодня хранится колоссальный объем данных. "Вот если подводить коротко итоги, на самом деле цифровая трансформация — это революция данных, и надо очень четко понимать, что с этим сделать", — заключил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".