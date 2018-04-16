МЧС нашло нарушения у половины зданий, проверенных после пожара в Кемерово

Сотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода во время учений в торговом центре Галерея Краснодар. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода во время учений в торговом центре Галерея Краснодар. Архивное фото

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. МЧС нашло нарушения пожарной безопасности у половины зданий, проверенных после трагедии в Кемерово, заявил на селекторном совещании директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

Всего инспекция проводилась на 38 тысячах объектов, включая 11,5 тысячи торгово-развлекательных центров. На 19 тысячах из них обнаружили 140 тысяч нарушений.

В зданиях неправильно работали автоматические системы противопожарной сигнализации и оповещения, были недочеты в противодымной защите, системы автоматического пожаротушения находились в неисправном состоянии, эвакуационные пути и выходы не соответствовали нормам, использовались легковоспламеняющиеся материалы.

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не смогли выбраться те, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Во время первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

После инцидента в торговых центрах и других общественных зданиях начались массовые проверки.