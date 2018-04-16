На мосту в Крым внедряют автоматизированную систему управления движением

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на мосту через Керченский пролив.

"Она (система — Прим. ред.) обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге – от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы "Таврида" в Крыму", — сообщает инфоцентр "Крымский мост"

Система призвана обеспечить эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки

По словам представителя компании-разработчика АСУДД Евгения Саватеева, программное обеспечение создали российские специалисты.

АСУДД состоит из нескольких интегрированных подсистем. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы. За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить десять автоматических комплексов контроля дорожного движения. Автоматические метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна.

"Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации", — подчеркнул Саватеев. Система будет контролировать дорожное движение не только на мосту, но и автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи. Центральный диспетчерский пункт расположен в производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

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