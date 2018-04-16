В "Лужниках" в дни проведения ЧМ-2018 впервые включат сухой фонтан

Официальный мяч чемпионата мира 2018 по футболу на поле большой спортивной арены Лужники в Москве. Архивное фото

Официальный мяч чемпионата мира 2018 по футболу на поле большой спортивной арены Лужники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут увидеть сухой танцующий фонтан в "Лужниках", которые первый раз включат после матча-открытия Чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На территории спортивного комплекса "Лужники" появится пешеходный сухой фонтан. Днем он будет работать в так называемом танцующем режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь — будто вальсируя. А с наступлением сумерек хореографические водные па станут сопровождаться красочным световым шоу", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы АО "Лужники", сейчас монтируется водная чаша фонтана площадью 324 квадратных метра, которая, в отличие от обычного фонтана, устанавливается под землей. Как сообщается, из водной чаши будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 метра, подсвеченные несколькими сотнями встроенных в основание фонтана лампочек. Кроме этого, лампочки будут менять оттенок от белого до яркого неонового каждые десять секунд.

Отмечается, что фонтан планируется запустить в тестовом режиме в начале июля, работать постоянно он начнет после матча-открытия, на котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.