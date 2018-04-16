РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Замочил и постирал": московские коммунальщики моют фасады домов

08:2216.04.2018
090
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПромышленный альпинист за работой. Архивное фотоПромышленный альпинист за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Месячник весеннего благоустройства в самом разгаре в Москве — коммунальщики моют и ремонтируют дороги, тротуары, остановки, приводят в порядок улицы и дворы, обновляют разметку, промывают и красят фасады московских зданий.

Корреспондент РИА Новости солнечным холодным утром отправилась на столичный проспект Мира, чтобы посмотреть, как рабочие отмывают здания от накопившихся за зиму слоев грязи.

Все как у хозяйки

На промывку фасада дома 56 по проспекту Мира приехали несколько рабочих в спецодежде и два автомобиля. Как объяснил замдиректора ГБУ "Жилищник" Мещанского района Михаил Гудухин, одна из машин — специальная автовышка с "корзиной", в которой находится мойщик, а вторая — установка, подающая воду под давлением около двух атмосфер.

Автомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва встречает весну: как коммунальщики отмывают столицу

"Таких автовышек в нашем ведении пять штук, все они зарегистрированы в Ростехнадзоре, на этой вышке подъемник 28 метров, однако у нас есть подъемники и на 32 метра. Помимо этого, часто к промывкам мы привлекаем и альпинистов, они, например, наносят моющее средство", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, технология промывки очень проста — на фасад здания наносят моющее средство и оставляют на 10-15 минут. "Пока бригада переезжает и моет другие участки, пена стекает. Как раз к этому моменту в машине заканчивается вода, рабочий заезжает на заправку на гидранте, она у нас недалеко, заправляет чистую воду и смывает пену. Вот и все, никакой здесь супертехнологии нет, все как у хорошей хозяйки – замочил и постирал", — шутит Гудухин.

Тем временем рабочие уже начали промывку – один из коммунальщиков, спускаясь с уровня пятого этажа, тщательно отмывал светлый фасад от скопившейся грязи. Гудухин пояснил, что с этим домом коммунальщики справятся примерно за час — время зависит от размеров здания.

"Например, у нас есть на балансе большой дом на Садово-Сухаревской улице, там много подъездов, поэтому там мы используем и альпинистов, и вышку. Когда есть пена – моем чуть подольше, наверное, часа полтора-два. Еще от погоды зависит – если влажно, то фасад легче моется. Если сухо, то воду льешь, а она высыхает. В целом дом среднего размера занимает часа полтора", — сказал он.

Замдиректора "Жилищника" Мещанского района подчеркнул, что весной в первую очередь отмывают фасады зданий на вылетных магистралях, так как именно они за зиму загрязняются сильнее всего из-за транспорта. "На самом деле есть дома, где фасады намного чище, например, во дворах. …Там мы промываем только цоколи и окна подъездов. Фасады не моем, потому что такие большие загрязнения там – редкость", — отмечает собеседник агентства.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Весна начинается с уборки: как коммунальщики приводят Москву в порядок

Водой в открытые окна

Как рассказал Гудухин, с начала месячника по благоустройству Москвы дом 56 на проспекте Мира мыли уже около десяти раз, поэтому сегодня коммунальщики решили сэкономить и не использовать моющее средство.

"Даже промывка водой намного помогает улучшить состояние фасада. Мы стараемся не использовать средство слишком часто в целях экономии, …уже осталась половина, а мы только несколько раз промыли дороги, плитку и фасады, и опять надо покупать. Нам не жалко, будем покупать еще, но стараемся беречь. Весна идет, нам еще мыть и мыть", — рассуждает замдиректора.

Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Душ с шампунем. Как дороги нужно приводить в порядок после зимы

Во время промывки коммунальщики не обходят и окна, которые весной вполне могут оказаться открытыми. Гудухин рассказал, что обычно жалоб от жителей на промывку не поступает совсем.

"Если жалобы и поступают, стараемся решать и предотвращать все эти нюансы. Но промывки этого дома проводятся каждый день, мне кажется, жители уже привыкли. Хотя перед началом работ вывешивали объявления со стороны подъездов, думаю, они еще даже висят", — говорит он, когда рабочий "проходится" струей воды прямо около окна с распахнутой форточкой.

По словам Гудухина, ежедневные промывки запланированы только на время месячника по благоустройству — до 30 апреля, потом работы будут идти по мере загрязнения фасада.

"В период месячника наш рабочий день длится до 8 часов вечера, на этот период работы проводятся ежедневно. Сейчас у нас есть еще задача от префектуры – мы моем фасады вне зависимости от балансовой принадлежности. Вот есть у нас две бригады, которые идут с разных концов и моют все, что видят — наш дом, не наш дом, открыты или закрыты окна, все равно все приводим в порядок", — подчеркивает замдиректора.

Граффити vs коммунальщики

Как рассказывают коммунальщики, чуть ли не самой животрепещущей проблемой московских фасадов является не грязь, а граффити, которые очень часто появляются даже на малодоступных участках.

"Мы с ними активно боремся, но не получается. Особенно обидно, когда, например, объекты после благоустройства, после программы "Моя улица". Установили новые водосточные трубы, фонари – а на следующий день идешь, и уже какие-то объявления висят, вандальные надписи есть, кто-то что-то поломал или согнул. Вот, видите граффити? Это "свежак", его не было, а этот дом только после капитального ремонта, еще даже цоколь не доделали", — показывает Гудухин на черную надпись на фасаде дома 56, смысл которой разобрать не получается.

Уличная реклама. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Власти Москвы хотят запретить рекламу в виде граффити на зданиях

Последствия такого "творчества", рассказывает собеседник агентства, коммунальные службы устраняют с помощью альпинистов, которые их смывают или, чаще всего, закрашивают.

"Есть и такие, которые закрашиваешь, а они проявляются, поэтому приходится их счищать шпателями и щетками по металлу. Недавно у нас на торце дома на Садовом кольце непонятно как нарисовали граффити, такие большие-большие буквы. Не знаю, какую для этого установку надо иметь, но мы эту надпись закрашивали с альпинистами три дня, площадь ее, наверное, метров сто была", — вспоминает Гудухин.

Он отметил, что все альпинисты на коммунальных работах специально обучены, имеют медицинские разрешения и ежедневно проходят инструктажи перед выездом.

"Это железное условие. Зимой они работали чуть ли не 24 часа в сутки, когда были сосульки…. Слава богу, у нас не было никаких происшествий, но случаи все равно могут быть", — заключает Гудухин.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена