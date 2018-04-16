В Московском зоопарке медведи вышли из спячки

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Все медведи Московского зоопарка вышли из спячки и впервые покинули вольеры после зимы, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
По его словам, в эту зиму хищники залегли в берлогу достаточно поздно – в начале декабря, к тому времени уже успели заснуть сурки, тушканчики, сони и некоторые другие обитатели зоопарка.
"Всю зиму медведи провели во внутренних помещениях, где поддерживается оптимальная температура. Сотрудники зоопарка заранее приготовили для животных сено, чтобы те смогли сделать себе уютные и теплые гнезда. За время спячки хищники тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень. В общей сложности они теряют около 20% от массы тела", — сказал представитель зоопарка.
В данный момент медведи постепенно начинают возвращаться к привычному режиму питания и физической активности. Пока что им дают только растительную пищу – фрукты и овощи, однако уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм, минеральные добавки и микроэлементы.
"Спячка очень важный и в то же время непростой процесс, особое значение имеет то, как животное проснется. В дикой природе пробуждение у медведей происходит зачастую достаточно внезапно и резко. Это может быть связано с таянием снега и затоплением берлоги или другими внешними факторами. Однако в зоопарке мы стараемся, чтобы наши медведи выходили из спячки без какого-либо стресса, поэтому некоторое время проснувшиеся животные остаются во внутренних помещениях и только тогда, когда они полностью проснутся, мы выпускаем их во внешние вольеры", — сказала Акулова.
В теплое время на экспозиции Московского зоопарка можно увидеть двух гималайских медведей – самца и самку, а также одну бурую медведицу. Все они живут на Новой территории на "Острове зверей".