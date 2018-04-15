Власти Волоколамского района ищут новое место для мусорного полигона

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Администрация Волоколамского района Подмосковья ищет новое место в районе для создания современного полигона отходов, сообщила пресс-служба администрации.

"Вчера, 14 апреля, мы провели штаб, в котором участвовали активисты нашего района. И на этом штабе обсуждался вопрос, что активисты готовятся с иском в суд для того, чтобы оспорить работу полигона. Мы, с нашей стороны, в срочном порядке ищем сейчас новое место в нашем районе для того, чтобы убрать свалку из-под Волоколамска и сделать ее в другом месте, уже не в том виде, как она сейчас есть, а в новом, современном виде", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева.

Новый объект будет экологически безвредный, какие строят в Европе, уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что с воскресенья на полигон "Ядрово" будут завозиться "только свои машины, не более 80 в день".

Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.