"Мисс Россия-2018" стала восемнадцатилетняя студентка

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Титул "Мисс Россия-2018" получила Юлия Полячихина из республики Чувашия, ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.

Юлии восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Закончила школу с золотой медалью.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс Наталья Строева. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш.

Новая "Мисс Россия-2018" получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Вели торжественную церемонию DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и вице-мисс Вселенная-2008 Вера Красова. В качестве жюри выступили "Мисс Мира-2008" Ксения Сухинова; дизайнер, участник официального расписания Недели моды в Париже, художник по костюмам Большого и Мариинского театров, обладатель двух премий "Золотой манекен" Игорь Чапурин; народный артист России Дмитрий Маликов; композитор, продюсер, радиоведущий, член авторского совета Российского авторского общества (РАО) Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.