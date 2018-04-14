Уборка под музыку и с полевой кухней: в Москве прошел первый субботник

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Ксения Густова. Традиционный общегородской субботник проходит в Москве 14 апреля, в нем принимают участие более 1,5 миллиона человек, а для вывоза мусора задействовали порядка 10 тысяч единиц техники. Для того, чтобы в этот день создать атмосферу праздника, в парках и скверах играла музыка, выступали артисты, а подкрепиться или выпить горячий чай участники субботника могли в полевой кухне.

Понаблюдать за тем, как проходит субботник в столице, корреспондент РИА Новости отправилась в парк Сосенки на юге города.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

Музыка и живое пение



Заходя в парк через главный ход, сложно не заметить большую вывеску, оповещающую о проведении субботника. По правую руку от центральной аллеи установили сцену, откуда музыка доносилась на прилегающие улицы, создавая задорное настроение. Всю территорию парка украсили воздушными шарами и разноцветными флажками.

Хотя стрелки часов едва показывали 10.00 утра, уборка в Сосенках была уже в самом разгаре. Одни укладывали настилы и ремонтировали тропинки, другие расчищали газоны от прошлогодней листвы, кто-то складывал кучи в мешки, а кто-то сажал деревья и кустарники.

По краям дорожек и на траве уже стояли упакованными листвой десятки мешков, а люди тем временем продолжали приводить парк в порядок.

Одна из участниц поделилась, что узнала о проведении субботника из новостей по телевизору и решила прийти на уборку, потому что сама живет недалеко от парка и зачастую, особенно летом, здесь гуляет.

"Я и не помню, когда ходила на субботник последний раз. Наверное, когда студенткой была. На днях услышала, что будет субботник, думаю, почему не сходить. Грабли у меня есть, но даже они не пригодились – весь инвентарь и так выдали", — сказала она.

На сцене в это время одни артисты сменяют других и народная музыка сменяется на современные хиты. У сцены начинает собираться молодежь и подпевать исполнителям.

Генеральная уборка по всему городу



Как рассказал журналистам Бирюков, всего на первый общегородской субботник пришло порядка 1,5 миллиона москвичей. Он поблагодарил всех за неравнодушие и желание привести город в порядок после зимнего периода, сам он во время субботника посалил дерево черемухи.

"Мы видим у москвичей, работающих на улицах, в парках, скверах, улыбки на лице, желание свой город сделать красивым и удобным. Мы оцениваем, на данный момент около 1,5 миллиона москвичей работают во дворах, парках, скверах, на своих предприятиях", — сказал он, добавив, что для всех участников организовали полевую кухню, где можно перекусить или выпить горячий чай.

Бирюков рассказал, что районные управы, префектуры и коммунальные службы обеспечили всех горожан, участвующих в субботнике, посадочным материалом и уборочным инвентарем, также задействовано около 10 тысяч единиц различной техники, которая вывезет собранный мусор и листву.

"Субботники проходят в рамках месячника по благоустройству. С 1 апреля выполнены большие мероприятия — на сегодняшний день по благоустройству примерно уже 40% того, что мы планировали сделать, сделано", — сказал Бирюков.

При этом он отметил, что прошедшая зима была сложной из-за большого количества снега и последующего сильного снеготаяния, в некоторых местах были повреждены асфальт и плитка. "Все это сейчас приводится в порядок", — подчеркнул он.

Первые результаты



По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 14.00 в Москве собрали почти 220 тысяч кубометров мусора, расчищено 4,33 тысячи гектаров газонов, отремонтированы почти одна тысяча детских и 260 спортивных площадок.

Кроме того, практически полностью выполнены работы по покраске газонного и пешеходного ограждения, полностью вымыты витрины предприятий потребительского рынка.

За время субботника было высажено около 50 деревьев и почти 500 кустарников.

В субботнике принимают участие сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, органов исполнительной власти, предприятий, а также жители Москвы, школьники и студенты.