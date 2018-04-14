Читавший "Тотальный диктант" в Сочи академик назвал его сложным

СОЧИ, 14 апр – РИА Новости. Академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО "РКК Энергия", Владимир Солнцев, который выступил в роли чтеца "Тотального диктанта" в образовательном центре "Сириус" в Сочи, заявил, что текст был очень сложным, по сравнению с ним "физика отдыхает".

В этом году образовательный центр "Сириус" стал единственным местом проведения "Тотального диктанта" в Сочи. Площадка была закрытой, в диктанте приняли участие только воспитанники образовательного центра. Всего в апреле Образовательный центр принимает около 774 школьников – участников направлений "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Литературное творчество". Из них диктант написали порядка 350 подростков трех направлений, кроме спортивного. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Текст для ребят прочел академик Солнцев. По его словам, во время чтения он ощущал себя действительно "диктатором".

"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание. Я впервые в этой роли (чтеца), был солидарен с детьми, старался им хотя бы какими-то эмоциональными окрасами как-то помочь. Потому что текст реально очень сложный. Не просто для написания, но и для понимания… Считаю, что всесоюзного масштаба диктант очень полезен", — заявил Солнцев.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.