На субботнике в Москве собрали почти 220 тыс кубов мусора за половину дня

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 220 тысяч кубометров мусора собрали в Москве на субботнике за половину дня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Всего в субботнике 14 апреля принимают участие 1,5 миллиона человек, задействовано более 10 тысяч единиц техники.

"Собрано с городских территорий 219 тысяч кубических метров мусора", — говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.