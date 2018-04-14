Около 1,5 миллионов москвичей вышли на общегородской субботник

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов москвичей вышли на общегородской субботник 14 апреля, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

Ранее Бирюков сообщал, что в рамках субботников — 14 и 21 апреля — и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

"Мы видим у москвичей, работающих на улицах, в парках, скверах, улыбки на лице, желание свой город сделать красивым и удобным. Мы оцениваем, на данный момент около 1,5 миллиона москвичей работают во дворах, парках, скверах, на своих предприятиях", — сказал он.

Для всех участников организована полевая кухня, где горожане могут перекусить или выпить горячий чай.

Сам Бирюков во время субботника в парке "Сосенки" на юге Москвы высадил дерево черемухи.

Вице-мэр подчеркнул, что районные управы, префектуры и коммунальные службы обеспечили всех горожан, участвующих в субботнике, посадочным материалом и уборочным инвентарем, также задействовано около 10 тысяч единиц различной техники, которая вывезет собранный мусор и листву.

"Субботники проходят в рамках месячника по благоустройству. С 1 апреля выполнены большие мероприятия — на сегодняшний день по благоустройству примерно уже 40% того, что мы планировали сделать, сделано", — сказал Бирюков.

При этом он напомнил, что прошедшая зима была сложной из-за большого количества снега и последующего сильного снеготаяния в некоторых местах пыли повреждены асфальт и плитка. "Все это сейчас приводится в порядок", — подчеркнул он.