Роскомнадзор утвердил механизм ограничения для зарубежных печатных СМИ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров утвердил порядок аннулирования разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок аннулирования разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ", — говорится в документе.

Согласно документу, основанием для аннулирования могут являться несоответствие продукции издания требованиям законов РФ "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Отмечается, что по результатам проверки СМИ должностное лицо должно составить докладную записку с указанием даты и времени проведения мероприятия, имени и должности проводивших проверку, название и вид СМИ, номер и дату разрешения на его распространение, сведения о выявленном несоответствии.

К докладной записке должен прилагаться экземпляр продукции зарубежного СМИ, в котором выявлено несоответствие, уточняется в сообщении. Территориальные органы Роскомнадзора не позднее 1 рабочего дня с момента составления докладной записки должно направить письмо в уполномоченное подразделение Роскомнадзора. Не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации письма на имя руководителя ведомства или его заместителя готовится докладная записка о наличии оснований для аннулирования разрешения на распространение СМИ.

Добавляется, что руководитель Роскомнадзора или его заместитель принимают решение об аннулировании разрешения в течение 10 рабочих дней с даты поступления докладной записки. Данное решение оформляется в виде приказа. Копию приказа направляют в течение трех рабочих дней распространителю продукции зарубежного периодического печатного издания.

Копия может быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом, электронной почтой или с использованием иных средств, подчеркивается в документе.