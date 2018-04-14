МЧС рассказало, как Монголия загрязняет озеро Байкал

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий Монголии, в том числе стоки из столицы страны Улан-Батора, продолжают загрязнять озеро Байкал и ухудшать его экологию, предупреждает центр "Антистихия".
Как уточнил РИА Новости заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин, сегодня проблема масштабного распространения спирогиры угрожает экосистеме Байкала. Эта водоросль распространяется там, где наиболее мощно проявляется антропогенное воздействие, и является чувствительным индикатором загрязнения озера сточными водами.
Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В документах на сайте МЧС РФ сообщается, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.