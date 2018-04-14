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Общество

Пальчики оближешь: чем разживаются фриганы в городских помойках

08:0014.04.2018
(обновлено: 08:04 14.04.2018)
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© AFP 2018 / Boris HorvatФриган осматривает мусорный бакФриган осматривает мусорный бак
© AFP 2018 / Boris Horvat

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Александр Чернышев. Фрукты и овощи, мясо и рыба — в мусорных баках можно отыскать практически любой деликатес. Фриганы добывают еду на помойках вовсе не из-за отсутствия денег, таким образом они борются с излишками производства. Если "улов" большой, его делят с нуждающимися. Какие точки самые "козырные" и насколько безопасно есть такие продукты — в материале РИА Новости.

Есть чем поживиться

"Сегодня добыл: яблоки, кабачки, помидоры, огурцы, чеснок, йогурты, хлеб, сельдь, кальмара, курятину, булки, перец и торт", — поясняет подпись к фотографии в группе "Сфриганили" во "ВКонтакте". Таких постов в сообществе много, каждый хочет похвастаться "урожаем". Продукты участники сообщества не покупают в магазине, а берут неподалеку — на помойке.

Еду по мусорным бакам они собирают по идейным соображениям. "Питаться — это не привилегия, а потребность. Люди только и делают, что работают, чтобы прокормить себя и ближних, а нормальная еда, которую могли бы раздавать бедным, уничтожается тоннами или в лучшем случае продается хозяевам ферм на корм скоту", — объясняет корреспонденту РИА Новости ярославский фриган Герман Жижиков.

Бездомный мужчина
CC BY 2.0 / lafleur / A homeless citizen of St. Petersburg
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Ему 26 лет, из них он фриганит уже десять. Жижиков стал выходить на поиски еды по мусорным бакам, когда начал жить самостоятельно, — на жизнь тогда хватало с трудом. И хотя сейчас Герман работает кассиром в супермаркете, от экзотического сбора продуктов отказываться не собирается: "Я вижу, что происходит с пускай и просроченными, но вполне съедобными продуктами — их просто выкидывают. Это неправильно. Когда удается прокормить себя таким способом, я почти не покупаю еду — хожу на поиски ежедневно".

"Это наша помойка"

Самое сложное, говорят фриганы, — найти хорошую "точку". За продуктами охотятся не только по мусорным бакам рядом с ресторанами, рынками и магазинами, но и в торговых центрах — за столиками в фудкортах посетители оставляют много недоеденного. Косые взгляды не смущают, признается Жижиков: "Пусть смотрят. Люди воспринимают с отвращением все, что расходится с нормой. Я не обращаю внимания".

Впрочем, пропитание не всегда достается легко. Даже если в помойке или на столе полно еды, охранники могут помешать забрать ее. Еще один враг фриганов — утилизатор, прессующий просроченные продукты. "Был у нас супермаркет в Волгограде, когда я там жил. Его сотрудники — добрые люди — прикатывали нам на тележках списанные продукты и раздавали. Потом появился этот пресс, к которому не подобраться, и вся благотворительность быстро закончилась", — с грустью вспоминает Герман.

Иван, постоялец дома трудолюбия Ной в деревне Клейменово Егорьевского района
© РИА Новости / Владимир Песня
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За "жирную точку" иногда разворачиваются настоящие бои. Петербуржец Александр Кравцов не раз сталкивался с бездомными, пытавшимися отнять у него найденную в мусорке еду. Аргументировали тем, что это их место. Бывают случаи и посерьезнее. "На некоторые точки приезжают на машине какие-то уголовники с палками, у них в тусовке бездомных есть свой осведомитель. Видимо, "просрочку" на рынок потом отвозят и продают. Мою подругу, когда она собирала еду по мусорным бакам, попытались посадить в машину и увезти. Хорошо, что там были камеры, им пришлось вести себя более-менее сдержанно", — делится тонкостями молодой человек.

Однако игра стоит свеч, уверен он. Однажды ему посчастливилось найти целый ящик клубники — "очень вкусной и неиспорченной", утверждает Кравцов. Кроме того, в процессе поиска продуктов порой попадаются неожиданные вещи. "Как-то рылся и нашел позолоченный сувенирный кинжал. Он был аккуратно запакован в пакет и обмотан скотчем. Потом видел похожий в магазине за двенадцать тысяч рублей", — хвастается фриган.

Накормить ближнего

Лучшая находка Жижикова — несколько батонов дорогой копченой колбасы и нетронутый торт, как только что с прилавка. Герман старается не конфликтовать с бездомными. Наоборот, спрашивает, где лучше поискать "вкусненькое", или сам помогает им с едой. Он раздает найденные продукты не только бездомным — всем желающим. Если находит много, делает пост в группе в соцсети, где люди предлагают еду другим: фотографируют и указывают, когда и по какому адресу можно забрать. В комментариях стремительно выстраивается очередь из "голодных".

Подобные сообщества есть почти в каждом российском городе. В них состоят все, кто хочет поделиться продуктами или бесплатно пообедать, необязательно фриганы. К слову, там не всегда предлагают исключительно просроченные продукты.

Тех, кто забирает еду, дарящие называют "спасателями", ведь если бы не они, провиант оказался бы в мусорной корзине. В основе движения под названием фудшеринг та же философия борьбы с излишками производства и ненужными отходами, что и у фриганов.

Одно из крупнейших сообществ с тридцатью пятью тысячами участников — "Фудшеринг отдам даром еду " — ориентировано на жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь раздают компоты, перец, горошек, сушеные яблоки, выпечку, сладости. А вот мяса и рыбы нет — группа вегетарианская, да и отравиться ими проще.

Выкинуть нельзя отдать

Вместе с рядовыми участниками еду в сообществе предлагают и волонтеры — забирают ее из кафе и ресторанов. Среди "спасателей" самые разные люди. Адресно тоже помогают: к примеру, бесплатным общепитам для бездомных.

© Фото из личного архиваЕлена Судакова, координатор группы "Фудшеринг отдам даром еду" в Москве
© Фото из личного архива
Елена Судакова, координатор группы "Фудшеринг отдам даром еду" в Москве

 

"Мы сотрудничаем с более чем 150 экологически и социально ответственными заведениями Москвы и Санкт-Петербурга, а также с несколькими вегетарианскими фестивалями. Ежедневно они отдают нам выпечку, салаты и еще много всего вкусного. Волонтеры обязаны раздать не меньше трети, остальное могут оставить себе. Есть и очень идейные ребята — отдают все", — рассказывает московский координатор группы "Фудшеринг отдам еду даром" Елена Судакова.

По ее словам, гораздо сложнее договориться с супермаркетами: сотрудники магазинов боятся, что их обвинят в продаже "просрочки" или кто-нибудь отравится, а вину повесят на них. В итоге в мусорку, помимо просроченной продукции, попадает и та, у которой закончился срок реализации. Он короче срока годности, поэтому магазины избавляются также от товаров, соответствующим всем нормам употребления, но запрещенным к продаже.

"Раньше я скептически относилась к фриганизму, потом попробовала несколько раз сама и поняла, что в мусорках действительно много годных продуктов. В идеале их лучше обработать или переработать. В варенье, например. Но даже просроченное молоко — это блины, а засохший хлеб — котлеты", — делится опытом Судакова.

"Закон запрещает продажу продуктов с истекшим сроком годности или реализации. А вот их безвозмездная раздача не влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку в магазине и поэтому разрешена", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Тем не менее супермаркеты опасаются и выбрасывают эти товары.

Сухие цифры: по данным Росстата, потребители отправляют в корзину 25 процентов купленных фруктов и 20 процентов картофеля и муки, а по информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, треть всех произведенных в мире продуктов питания не попадает на стол.

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© Fotolia / Ruslan Solntsev
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На свой страх и риск

Насколько безопасно употреблять действительно просроченные продукты? По словам члена ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, фриганам нужно быть очень осторожными. "Крайне нежелательно питаться просроченными продуктами, содержащими белок: мясом, рыбой и так далее. В них быстро развиваются бактерии, опасные для организма. Последствия разные — вплоть до острой кишечной инфекции. Также вредно есть старые продукты с содержанием жиров: их процент со временем повышается, а это вредно для жирового обмена, печени и сосудов", — перечисляет она.

Впрочем, и от фруктов пользы будет немного, со временем они теряют полезные питательные вещества: антиоксиданты и витамины. "Остаются пустые калории. Вы достаете из помойки мусор, которым засоряете свой организм. Фрукты и овощи с темными пятнами к тому же токсичны, их регулярное употребление — дополнительная нагрузка на печень", — предупреждает Макиша.

К самым безопасным специалист отнесла крупы и консервы в железной банке: "Они хранятся годами и чаще всего не способны причинить серьезный вред здоровью".

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