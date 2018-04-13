Пятница, 13-ое: суд разрешил заблокировать Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Интрига последних нескольких месяцев – заблокируют или нет Telegram в России – символично разрешилась в пятницу, 13-го не в пользу популярного мессенджера: Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Роскомнадзор уже внес веб-версию Telegram в реестр запрещенной к распространению в РФ информации.

Впрочем, если Telegram передаст ключи шифрования в ФСБ, мессенджер разблокируют, следует из решения суда.

Заседание суда прошло в ускоренном режиме: представление доказательств заняло меньше получаса, стороны высказали аргументы и отказались от прений, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы компании на заседание не явились, сообщив, что основатель Telegram Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Позднее юристы сообщили, что подадут жалобу на решение суда.

В Кремле не стали комментировать возможную блокировку Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле перейдут на другой мессенджер после блокировки Telegram, но на какой именно, он пока не знает.

Срок блокировки



После объявления решения суда в Роскомнадзоре заявили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована сразу после получения этого решения. В суде позднее сообщили, что направили решение в надзорное ведомство.

Вечером Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в РФ информации. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи для блокировки мессенджера только в понедельник.

Как пояснили в "Ростелекоме", одном из крупнейших операторов связи РФ, блокировка Telegram технически может начаться в течение часа после выгрузки адресов мессенджера для операторов связи.

Глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц считает, что технически быстро заблокировать Telegram в России будет непросто, процесс может занять месяц, и все равно мессенджер останется доступен через ряд сервисов, в частности VPN.

"Остаются socks и VPN и другие обходы, анонимайзеры, которые присваивают вам IP-адрес третьей страны, либо вы используете IP-адрес третьей страны. Это запретить Роскомнадзору будет практически невозможно. Блокировать VPN, как сущность, и все порты, использующие VPN, практически невозможно, потому что он используется технологически в передаче данных", — сказал Лифшиц.

В то же время, в Госдуме готовы изменить законодательство, если Роскомнадзор не сможет заблокировать Telegram, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. Он отметил также, что Госдума в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Дуров непреклонен



Основатель мессенджера Павел Дуров, ранее заявлявший, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, и угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, по-прежнему не готов идти на сотрудничество с российскими властями.

После объявления решения суда Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Он также отметил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и, с большой вероятностью, будут работать медленно.

Впрочем, по мнению директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсения Щельцина, россиянам придется отказаться от мессенджера, так как программы для обхода блокировок (VPN/Proxy) потребляют очень много энергии.

"Это будет удобно чисто как переходный период — чтобы забрать контакты из Telegram, сообщения, файлы",- считает он.

В "Лаборатории Касперского" предупредили, что использование непроверенных VPN-сервисов может быть небезопасно.

В Group-IB согласны с этим. "VPN позволяет обойти блокировку, но опасность для пользователей состоит в том, что на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот будут пропускать через себя весь ваш трафик и так могут утечь пароли, переписка в почте и т. д.", — отметил руководитель команды по Brand Protection Group-IB Илья Рожнов. По его словам, рекомендуется использовать прокси-сервера — это более безопасно.

С чего все началось



Федеральная служба безопасности (ФСБ) в прошлом году запросила у Telegram информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Telegram отказался предоставить данные, и суд наложил на компанию штраф в размере 800 тысяч рублей. После этого юристы Telegram подали иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей.

Верховный суд России 20 марта 2018 года отказался удовлетворить этот иск, и Роскомнадзор сразу уведомил компанию о необходимости в 15-дневный срок предоставить в ФСБ РФ ключи шифрования; в противном случае надзорное ведомство обещало подать в суд иск о блокировке мессенджера в РФ. Срок ультиматума истек 4 апреля, а уже 6 апреля ведомство подало иск в Таганский суд Москвы о блокировке мессенджера.

Представители Telegram ранее заявляли о невозможности предоставить ключи шифрования, поскольку шифрование происходит непосредственно на устройстве пользователя.

В суде решили, что это не доказано. "Ссылка заинтересованного лица… на уведомление о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 10.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" по техническим причинам, не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", — сказано в решении суда.

Там отмечается, что Telegram "обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

По мнению судьи, каких-либо данных, подтверждающих невозможность исполнения обязанностей, установленных законодательством, в материалах дела не имеется, и представители Telegram такие сведения не представили.

Комментарии



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае с Telegram речь идет не о нарушении прав пользователей, а о невыполнении требований законодательства. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин считает, что решение суда о блокировке Telegram не станет трагедией для россиян, они найдут возможность получать привычную им информацию, авторы Telegram-каналов также сумеют донести свой контент до аудитории другими способами.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Иван Засурский, в свою очередь, высказал мнение, что решение о блокировке Telegram стало результатом длительного процесса запретительного законотворчества, и остается надеяться, что реализация подобных ошибочных подходов рано или поздно приведет к их пересмотру.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что расстроен новостями о блокировке Telegram как его пользователь, но отметил, что законодательство должны соблюдать все граждане.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что решение по Telegram стало ответом на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства. Он считает, что администрации Telegram необходимо еще раз обдумать свою позицию, чтобы найти решение, отвечающее интересам российских пользователей.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что после решения суда о блокировке мессенджера все чиновники должны покинуть Telegram и начать пользоваться другими ресурсами.

Он подчеркнул, что, работая в России, компании должны сотрудничать с властями, и назвал блокировку Telegram хорошим уроком и для Дурова, и для всех. По мнению Клименко, решение суда о блокировке Telegram — большой шаг в пользу отстаивания интересов и позиции государства.