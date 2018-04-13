Донорский медицинский материал разрешат провозить в салоне самолета

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Минтранс РФ утвердил порядок перевозки донорского материала на борту воздушных судов, сообщил журналистам глава министерства Максим Соколов.
"Изменения, позволяющие перевозить жизненно важные для множества российских пациентов донорские органы на борту воздушного судна, направлены на улучшение условий для функционирования благотворительных фондов для помощи онкогематологическим больным и обеспечение оперативной транспортировки донорского материала к реципиентам", — отметил министр.
"Благодаря совместному проекту фонда "Подари жизнь" и "Аэрофлота" были налажены регулярные полеты врачей за донорским костным мозгом", — также заявил Соколов.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).