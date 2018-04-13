"Спокойствие дороже": в Сети обсуждают блокировку Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Решение о блокировке Telegram вызвало широкое обсуждение в русскоязычном сегменте Twitter. В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности.
Некоторые пользователи считают излишним ажиотаж, который вызвала в Сети блокировка мессенджера.
За что я люблю твиттерских — с Третьей мировой войны на запрещение Telegram переключаются мгновенно:)— JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) 13 апреля 2018 г.
"Для меня спокойствие дороже", — пишет он.
Другие, наоборот, иронизируют над излишне, по их мнению, строгими мерами в отношении популярного мессенджера.
"Мало кто знает, но слово "телеграм" произошло от слова "терроризм", — острит @iamdunaev.
"Если @roscomnadzor не заблокирует Телеграм, то это могут сделать солдаты НАТО!" — шутит @Jozef_Schweik.
Если @roscomnadzor не заблокирует Телеграм, то это могут сделать солдаты НАТО!— Йозеф Швейк (@Jozef_Schweik) 13 апреля 2018 г.
Встречались и такие, кто подозревал какой-то заговор.
А прикиньте, что это Пашка попросил заблочить телеграм. Вот вам реклама и спрос у народа. Прикольно же, ну.— queen rose (@bangcherr) 13 апреля 2018 г.
"Дуров, введи войска", — шутит @poooovar.
Дуров, введи войска!— Лось (19,6) (@poooovar) 13 апреля 2018 г.