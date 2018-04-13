"Спокойствие дороже": в Сети обсуждают блокировку Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Решение о блокировке Telegram вызвало широкое обсуждение в русскоязычном сегменте Twitter. В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности.

Некоторые пользователи считают излишним ажиотаж, который вызвала в Сети блокировка мессенджера.

За что я люблю твиттерских — с Третьей мировой войны на запрещение Telegram переключаются мгновенно:) — JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) 13 апреля 2018 г.

Многие пользователи Twitter отмечают, что безопасность важнее соцсетей. Так, например, @alekser75 удивляется, почему другие пользователи недовольны блокировкой Telegram, если известно, что именно эту соцсеть использовали при подготовке теракта в Петербурге.

"Для меня спокойствие дороже", — пишет он.

Другие, наоборот, иронизируют над излишне, по их мнению, строгими мерами в отношении популярного мессенджера.

"Мало кто знает, но слово "телеграм" произошло от слова "терроризм", — острит @iamdunaev.

"Если @roscomnadzor не заблокирует Телеграм, то это могут сделать солдаты НАТО!" — шутит @Jozef_Schweik.

Если @roscomnadzor не заблокирует Телеграм, то это могут сделать солдаты НАТО! — Йозеф Швейк (@Jozef_Schweik) 13 апреля 2018 г.

Встречались и такие, кто подозревал какой-то заговор.

А прикиньте, что это Пашка попросил заблочить телеграм. Вот вам реклама и спрос у народа. Прикольно же, ну. — queen rose (@bangcherr) 13 апреля 2018 г.

"Дуров, введи войска", — шутит @poooovar.