В России создали Ассоциацию международной информационной безопасности

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В России в ответ на растущие киберугрозы создана Национальная Ассоциация международной информационной безопасности, ее услугами будут пользоваться органы власти и организации, участвующие в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В условиях нарастания угроз в информационном пространстве гражданское общество продолжает искать наиболее эффективные способы борьбы с этими вызовами, используя различные формы объединения усилий профессионалов. Негосударственный сектор готов внести свой вклад в обеспечение международной информационной безопасности, сделать информационное пространство по-настоящему безопасной средой. В русле этих тенденций 10 апреля 2018 года в России создана Национальная Ассоциация международной информационной безопасности", — говорится в сообщении МИД.

Ее учредителями выступили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Институт современных проблем безопасности (дочерняя структура ГМК "Норильский никель"), редакция журнала "Международная жизнь".

Президентом ассоциации избран директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк, генеральным директором — президент Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Смирнов.

"В состав президиума ассоциации вошли ведущие ученые и специалисты, известные эксперты в области международной информационной безопасности. Основная цель ассоциации — содействие реализации государственной политики в области обеспечения международной информационной безопасности, а также продвижение российских инициатив в указанной области. Основные усилия ассоциации планируется направить на повышение эффективности аналитической работы в данной области, выработку соответствующих рекомендаций всем заинтересованным органам и организациям", — пояснили в МИД РФ.

Отмечается, что в качестве одного из ключевых направлений рассматривается взаимодействие с аналогичными зарубежными объединениями ученых и экспертов, как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных площадок и форумов.

"По замыслу учредителей, создание ассоциации будет способствовать укреплению национальной безопасности в информационной сфере. Результаты ее деятельности будут использоваться органами власти и организациями, участвующими в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности", — заявили в российском МИД.