Традиционный парад трамваев пройдет в центре Москвы 21 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Колонны старинных трамвайных вагонов проедут в центре Москвы в рамках торжественного парада, посвященного 119-летию со дня открытия трамвайного движения в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Торжественный парад трамваев состоится 21 апреля в Москве. Мероприятие приурочено к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в городе. Колонна старинных трамвайных вагонов проедет по центральным улицам столицы, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре ими смогут полюбоваться все желающие", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

Глава департамента рассказал, что парад трамваев вновь объединит представителей разных эпох – на выставке москвичи увидят раритетную технику и трамваи нового поколения. Так, перед горожанами на параде проедут трамваи моделей КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе ГУП "Мосгортранс", легендарная конка XIX века, вагоны "Ф" 1908 года выпуска, вагоны "КМ" и "КП" 1930-х годов и современный низкопольный трамвай "Витязь-М". Всего же, по словам главы ведомства, представлено будет 17 вагонов.

"Гости смогут посетить исторические трамвайные вагоны, сфотографироваться в них, а встретят гостей артисты в исторических костюмах. Посетителей парада трамваев ждет интересная развлекательная программа с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами. Кроме того, на Чистопрудном бульваре установят сцену, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы", — добавил глава ведомства.

Как отметили в департаменте, перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по городу ‒ до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.