В Краснодаре умер 24-летний участник Comedy Баттл Андрей Жмакин

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Участник шоу Comedy Баттл и игрок КВН Андрей Жмакин умер в возрасте 24 года. Об этом сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета.

"В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности <…> Ему было 24 года", — говорится в сообщении.

Как рассказал tntmusic.ru его брат Александр, Андрей ничем не болел, поэтому причина смерти стала шоком для всех родственников.

"Сказали, что причиной стала сердечная недостаточность, он не болел, но много волновался. Спортом не занимался. Просто упал на улице, разговаривая с бывшей женой", — заявил Александр.

Андрей Жмакин получил известность благодаря участию в шоу Comedy Баттл и "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ. Он рассказывал зрителям о том, что женился в 19 лет и уже успел развестись. У него осталась четырехлетняя дочь.