В Тольятти закрыли два ТЦ из-за нарушения норм пожарной безопасности

САМАРА, 13 апр — РИА Новости. Суды приостановили работу двух торговых центров в Тольятти из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщила в пятницу РИА Новости представитель прокуратуры Самарской области.

"Прокуратурой было подано шесть исков в суды, по двум из них в качестве обеспечительной меры вынесены решения о временном приостановлении деятельности. Это ТЦ "Каретный двор" и "Кольцо" в Тольятти. Решения судов должны быть исполнены незамедлительно", — сказала собеседница агентства.

Еще четыре заявления о приостановлении деятельности ТЦ, по ее словам, судами еще не рассмотрены. "Речь идет о ТЦ "Европа" в Самаре, а также тольяттинских центрах "Восход" и "Юность" и торговом объекте в Большеглушицком районе", — уточнила представитель прокуратуры.

Она добавила, что проверка торговых центров в Самарской области будет завершена в течение двух недель.

Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв пожар стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет.