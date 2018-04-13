Путин призвал не допускать незаконных увольнений на предприятиях

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апр — РИА Новости. Допускать незаконных увольнений на предприятиях нельзя, а все компенсации должны быть выплачены, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который рассказал, что в целом трудовое законодательство выполняется достаточно активно, но, "безусловно, существуют отдельные моменты на отдельных предприятиях, в отдельных регионах, там, где нарушается Трудовой кодекс".

"Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее", — отреагировал в свою очередь Путин.