Путин призвал защитить права работников предприятий-банкротов

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым заявил, что права на выплаты зарплат тех, кто попал в трудное положение после банкротства предприятий, должны быть обеспечены.

Шмаков на встрече с главой государства рассказал о наличии проблем в законодательстве в вопросах выплат заработной платы на предприятиях, которые подверглись банкротству. "Потому что выплата заработной платы при банкротстве не находится на втором месте по выплатам, а передвигается иногда к поздней очереди. Поэтому многие люди – тысячи, десятки тысяч людей – с этих обанкротившихся предприятий годами не могут получить ту заработную плату, которую они заработали ранее и которая тем не менее не была выплачена. Конечно, Трудовой кодекс – это живой документ, его, безусловно, надо корректировать в зависимости от реального положения дел", — сказал Шмаков.

"Вот эта очередность, – мы с вами неоднократно об этом говорили, – в принципе надо, конечно, продумать, с правительством поговорить и с вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность. Потому что в данном случае права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, они, безусловно, должны быть обеспечены", — сказал президент.