Российским СИЗО не хватает почти 14 тысяч мест для заключенных

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российским СИЗО на начало 2018 года не хватает около 14 тысяч мест для содержания заключенных, следует из текста целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы", опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

"На начало 2018 года дефицит мест в следственных изоляторах в регионах составил около 14 тысяч мест с учетом режимных корпусов, находящихся в аварийном состоянии", — говорится в программе.

Как следует из программы, в 2015-2017 годах максимальная численность содержащихся в изоляторах временами превышала лимит наполнения СИЗО. В некоторых субъектах РФ, в том числе в Москве, Подмосковье и Ростовской области, превышение составляло от 600 до 2 тысяч человек (от 23 до 56 процентов), что "указывает на необходимость создания дополнительных мест в СИЗО".

Как говорится в программе, необходимо строительство 11 новых СИЗО на 11,2 тысячи мест, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысяч мест, реконструкцию 4 режимных корпусов, строительство и реконструкция 118 объектов вспомогательного назначения в СИЗО.

Правительство РФ в опубликованном на том же интернет-портале постановлении, в свою очередь, рекомендовало органам исполнительной власти регионов и местного самоуправления содействовать ФСИН в получении земли под строительство СИЗО и исправительных учреждений.