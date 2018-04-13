Адвокат опроверг данные о взыскании с Децла 150 тысяч рублей за ЖКХ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Коммунальщики не взыскивали через суд с известного рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) почти 150 тысяч рублей, он погасил долг своей матери, на которую зарегистрирована квартира, сообщил РИА Новости представитель Толмацкого адвокат Роман Лалаян.

Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что с Децла взыскали 149 тысяч 633 рубля долга за коммунальные услуги и 4 тысячи в счет оплаты государственной пошлины. По данным суда, иск о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи подала управляющая компания "Дом-Мастер".

"Квартира зарегистрирована на мать Кирилла Толмацкого, поэтому никаких взысканий с него быть не может. Он оплатил долг своей мамы, информация о взыскании долга с Толмацкого противоречит действительности", — пояснил Лалаян.