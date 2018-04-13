Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Курской битве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 23 августа 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве", — говорится в тексте указа.

Путин поручил правительству РФ утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднований, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.