МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи во время посещения площадки фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре, где проходят мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".

"А можно с собой взять, будем друзьями?" — спросил мэр, обращаясь к псу. Собака в ответ облизала мэра. "Да, говорит, будем", — добавил Собянин.

"Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку", — сказал мэр.

Он поблагодарил москвичей, которые также берут себе бездомных питомцев из приютов.

"В условиях большого города и в маленьких квартирах это сделать гораздо сложнее, чем, например, в деревне. Именно поэтому такие поступки особенно ценны", — подчеркнул мэр.