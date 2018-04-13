Дуров прокомментировал блокировку Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
31.8%Да, безопасность государства превыше всего
46.1%Нет, это слишком поспешное решение
22.1%Мне без разницы, я не пользуюсь им
При этом доступность сервиса без VPN не гарантирована.
Основатель мессенджера также рассказал, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно.
Решение суда
Ранее суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Это связано с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ.
Ведомству разрешили привести решение по иску в исполнение немедленно, не дожидаясь апелляции. Суд уже направил в ведомство постановление о блокировке мессенджера. Ведомство планирует начать эту процедуру немедленно.
Юристы Telegram на заседание не явились. По их словам, Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".
Как отметили адвокаты, при подготовке к процессу судья допустил "процессуальные нарушения". По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил.
Они планируют обжаловать решение о блокировке.
Суть претензий к Telegram
Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram шестого апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.
По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам России и ее граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях. Сейчас ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.
Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера.
Дуров ранее заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.