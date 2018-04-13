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Общество

Дуров прокомментировал блокировку Telegram

Сюжет:
Блокировка Telegram в России (37)
14:4213.04.2018
(обновлено: 15:25 13.04.2018)
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© Depositphotos / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram. архивное фотоЛоготип мессенджера Telegram. архивное фото
© Depositphotos / ulyana_andreeva

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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При этом доступность сервиса без VPN не гарантирована.

Основатель мессенджера также рассказал, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно.

Решение суда

Ранее суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Это связано с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ.

Ведомству разрешили привести решение по иску в исполнение немедленно, не дожидаясь апелляции. Суд уже направил в ведомство постановление о блокировке мессенджера. Ведомство планирует начать эту процедуру немедленно.

Логотип мессенджера Telegram
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Юристы Telegram на заседание не явились. По их словам, Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Как отметили адвокаты, при подготовке к процессу судья допустил "процессуальные нарушения". По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил.

Они планируют обжаловать решение о блокировке.

Суть претензий к Telegram

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram шестого апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам России и ее граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях. Сейчас ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.

Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера.

Дуров ранее заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

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Общество
Комментарии
35 пользователей оставили 45 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
invisibleworld
Этих мессенджеров пруд пруди. За всё время их существования и моего пользования ими про телеграмм я узнал только тогда, когда у них начались тёрки с рпбн. Пусть Дуров в англии справедливость ищет, там его сразу на место поставят. В нужную им позу..
15:06
13.04.2018
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Николай Саваровский
Этот телеграм и так тормозная платформа, а если еще будет искать пути обхода, то вовсе превратится в средство общения только отпетых негодяев. Но тогда это будет судебный факт, если пользуешься этим продуктом.
14:54
13.04.2018
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