Эксперт рассказал, сколько времени потребуется для блокировки Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Технически быстро заблокировать в России мессенджер Telegram будет непросто, процесс может занять месяц, и все равно мессенджер останется доступен через ряд сервисов, в частности VPN, рассказал РИА Новости глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

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"Агентство кибербезопасности ждет, как технически будет проходить блокировка Telegram. Мы неоднократно говорили о том, что это непросто. Порты закрывать будут долго — пока не спешите с прокси и socks. Технически сначала всем операторам должны сказать, какие порты закрыть, адреса серверов. Это непросто, это может занять примерно месяц, по щелчку пальцев этого не произойдет", — сообщил он, добавив, что Роскомнадзор должен сообщить PlayMarket и Apple Store о необходимости удалить приложение для российских пользователей.

Лифшиц напомнил про историю с LinkedIn. "Они закрывали его как сайт, это гораздо проще там закрыть адрес. Операторы добавили сайт к себе в список запрещенных сайтов. С Telegram сложнее, это порты и IP-адреса. Если порты плавающие, не знаю как у Telegram, у него может быть свой софт, то конкретные адреса и порты будет тяжело заблокировать", — добавил он.

"Остаются socks и VPN и другие обходы, анонимайзеры, которые присваивают вам IP-адрес третьей страны, либо вы используете IP-адрес третьей страны. Это запретить Роскомнадзору будет практически невозможно. Блокировать VPN как сущность, и все порты, использующие VPN, практически невозможно, потому что он используется технологически в передаче данных", — пояснил Лифшиц, отметив, что VPN может быть необходим ряду крупных компаний. "Поэтому нельзя полностью запретить VPN", — подчеркнул Лифшиц.

"Таким образом, технически запретить полностью Telegram для российских пользователей нельзя. Можно ограничить доступ к нему, запретить пользователям пользоваться им. Но полностью запретить нельзя", — резюмировал он.