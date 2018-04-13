Роскомнадзор рассказал, когда начнется блокировка Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ограничение доступа к Telegram будет организовано после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда, говорится в сообщении службы.
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44.3%Нет, это слишком поспешное решение
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В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.
"Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства", — сообщает Роскомнадзор.